هادي ابو الحسن لـ "حوار المرحلة": هناك ضرورة للبحث في مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية ونحن مع أي إسم يحظى بموافقة غالبية الافرقاء

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