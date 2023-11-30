ميشال معوض للـLBCI: ليس مقبولا أن تكون المؤسسة العسكرية جزءا من لعبة السلطة الداخلية ويجب حمايتها والامر يتطلب ان يبقى قائدها على رأسها مهما كان اسمه

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