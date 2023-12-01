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مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
خبر عاجل
2023-12-01 | 05:25
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مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
أوضحت مصادر فرنسية أن العشاء الذي أقامه لودريان مساء الخميس لسفراء الخماسية كان تأكيدًا على وحدة موقف فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر من الملفات التي طرحها الموفد الرئاسي الفرنسي.
وأشارت المصادر للـLBCI إلى أن الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب في غياب رئيس الجمهورية وأن مسألة التمديد ليست مرتبطة بإسم العماد جوزف عون بل بالحفاظ على الجيش ودوره.
وفي موضوع الـ١٧٠١، أكدت المصادر التوافق على ضرورة تطبيقه فعليًا وأن فرنسا تعطي هذا الموضوع أولوية لأنها تشارك في القوات الدولية بعديد جنود وضباط يصل إلى ٧٠٠ وأن عدم تطبيق هذا القرار قد تكون له تأثيرات مستقبلية على عمل اليونيفيل.
كما لفتت إلى أن ممثلي الخماسية شددوا على أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية في هذا الظرف الإقليمي الذي قد يفضي إلى مفاوضات في المنطقة، ولذلك تريد هذه الدول أن يكون للبنان رئيس يشكل المرجع للتواصل معه في هذه العملية المرتقبة.
أخبار لبنان
خبر عاجل
مصادر فرنسية
LBCI
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