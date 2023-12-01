لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع

تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة

تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة

ميشال معوض للـLBCI: ليس مقبولا أن تكون المؤسسة العسكرية جزءا من لعبة السلطة الداخلية ويجب حمايتها والامر يتطلب ان يبقى قائدها على رأسها مهما كان اسمه