الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة

لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات

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