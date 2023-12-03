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LBCI
LBCI

الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة

خبر عاجل
2023-12-03 | 10:27
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الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة
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الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة

خبر عاجل

الاسرائيلي

عملية

خانيونس

لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
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