ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: جوزيف عون أثبت نظافة كفّه على عكس ما يتهمه به باسيل والبيتو من زجاج ما يراشق بحجار

تابعوا النائب ميشال ضاهر ضمن برنامج "حوار المرحلة" مع الإعلامية رولا حداد الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI

تابعوا النائب ميشال ضاهر ضمن برنامج "حوار المرحلة" مع الإعلامية رولا حداد الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI

بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية