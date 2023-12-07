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المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني

خبر عاجل
2023-12-07 | 03:29
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المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني
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المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني

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