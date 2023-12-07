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o
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o
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طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
خبر عاجل
2023-12-07 | 08:37
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طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن زيادة رحلاتها خلال فترة الأعياد
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، زيادة رحلاتها خلال فترة الأعياد، حيث ستسير 151 رحلة اضافية خلال الفترة الممتدة من 14 كانون الأول 2023 ولغاية 10 كانون الثاني 2024 بالاضافة الى الرحلات النظامية.
***للإطلاع على جدول الرحلات،
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