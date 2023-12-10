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بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
21
o
كسروان
21
o
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18
o
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16
o
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جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
خبر عاجل
2023-12-10 | 12:50
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جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
خبر عاجل
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اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة
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