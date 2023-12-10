جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

التالي

اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة