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نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو

خبر عاجل
2023-12-12 | 10:14
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نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو
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نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو

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