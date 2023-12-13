الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠

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ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا