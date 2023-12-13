السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش

علمت الـLBCI أن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عبّر خلال لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش، والذي يهدد بضرب الجهود المبذولة من اللجنة الخماسية للنأي بلبنان عن تداعيات الأزمة في غزة.