عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية

وقع حادث سير كبير على جسر الفهود - ضبية، ادى الى وقوع عدد كبير من الجرحى.



في التفاصيل، انقلب باص لنقل الركاب على الجسر ما سبّب بإصابة حوالي 20 شخصا.



ويعمل عناصر من الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل الجرحى الى المستشفيات.