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o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
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تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة
خبر عاجل
2023-12-15 | 06:15
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تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة
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