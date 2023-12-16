مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة

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