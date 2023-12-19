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البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
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١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
خبر عاجل
2023-12-19 | 05:03
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١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
خبر عاجل
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السيسي يفوز بـ89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة مشاركة 66,8%
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السيسي يفوز بـ89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة مشاركة 66,8%
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2023-12-16
الخارجية الفرنسية: كولونا ستتوجه الى اسرائيل وفلسطين المحتلة الاحد والى لبنان الاثنين
خبر عاجل
2023-12-16
الخارجية الفرنسية: كولونا ستتوجه الى اسرائيل وفلسطين المحتلة الاحد والى لبنان الاثنين
0
خبر عاجل
2023-12-16
مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة
خبر عاجل
2023-12-16
مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة
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2023-12-16
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً
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2023-12-16
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً
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