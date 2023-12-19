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١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية

خبر عاجل
2023-12-19 | 05:03
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١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
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١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية

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