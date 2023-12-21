الفصائل الفلسطينية تعلن رفضها لأي محادثات في شأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين

أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لأي محادثات في شأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين، إلا بعد انتهاء العدوان الإسرائيليّ، حسب ما جاء، في بيان، نشرته حركة المقاومة الإسلامية "حماس".



وأكّد البيان وجود قرار وطنيّ فلسطينيّ بأنه لا حديث عن الأسرى ولا صفقات تبادل، إلاّ بعد وقف شامل للعدوان.

