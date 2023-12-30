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هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات
خبر عاجل
2023-12-30 | 08:27
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هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات
أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، استقبال المواطنين خلال الأسبوع الأول من العام الجديد لإنجاز الخدمات التي أعلنت عنها سابقاً، على الشكل التالي:
أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:
- الثلاثاء والأربعاء الواقع في 2 و3 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، على أن يصار الى فتح منصة المواعيد يوم الأثنين 1/1/2024 السّاعة الرابعة بعد الظهر لهذه الغاية.
- يوم الخميس الواقع في 4 /1/ 2024 للمواطنين الذين تعذّر عليهم حجز موعد شرط أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً ولا يقبل حضور وكلاء عنهم.
ب- في باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يمكن بالإضافة الى الخدمات السابقة إنجاز المعاملات الجديدة المرتبطة بنقل ملكيّة السّيارات السّياحيّة الخصوصيّة المتوقفة عن السير سابقاً (الأنقاض) على اسم مالك جديد والتي يتوجب احضارها للكشف، على أن يستكمل العمل وفق الالية التالية:
- أيام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها): بــ 0، 1، 2، 3
- ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها): بــ 4 ، 5، 6
-ايام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها): بــ 7، 8، 9
علماً انّ المصلحة سوف تعلن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة.
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