السيد نصر الله: ما حصل بالامس في الضاحية خطير جدا والجريمة لن تبقى دون ردّ وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والايام والليالي

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التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي