بوريل: من الضروري تجنب التصعيد في الشرق الأوسط وعدم جر لبنان إلى الحرب فهذا آخر ما يحتاجه والسلام وحده يؤمن الأمن في الشرق الأوسط وغزة جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية الأوسع

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك