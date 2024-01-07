القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل

معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية

معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية

وزيرة الخارجية الفرنسية: أبلغت نظيري الإيرانيّ بأن خطر تفجر الوضع في المنطقة أكبر من أي وقت مضى