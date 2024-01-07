معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية

القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل

القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل

وزيرة الخارجية الفرنسية: أبلغت نظيري الإيرانيّ بأن خطر تفجر الوضع في المنطقة أكبر من أي وقت مضى