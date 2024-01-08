رئيس مطار بيروت فادي الحسن: الشاشات عادت للعمل بشكل طبيعي أما جرارات الحقائب فنعمل على اعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي وحاليا يُشغّل التفتيش يدوياً أما السكانر فلم تتأثر

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البابا فرنسيس يندد بهجوم حماس في 7 تشرين الأوّل باعتباره عملًا فظيعًا من الإرهاب والتطرف ويجدد الدعوة إلى الإفراج فورًا عن الرهائن وإلى وقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان