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استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان

خبر عاجل
2024-01-09 | 03:02
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استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
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استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان

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