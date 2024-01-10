الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١

خبر عاجل
2024-01-10 | 12:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١

نفت معلومات للـLBCI أن يكون لدى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١، وقالت إن منصوري ضد تعدد أسعار الصرف وأنه سيلتزم في هذا المجال بما سيصدر في الموازنة عند إقرارها في مجلس النواب ويلتزم تطبيق القوانين كافة.
واشارت المعلومات إلى ان الجميع اصبح يعي مدى ضرورة إصدار القوانين المالية بالتزامن مع إقرار الموازنة لمنع أي فوضى بين المصارف والمودعين.

أخبار لبنان

اقتصاد

خبر عاجل

للـLBCI

منصوري

لتحديد

للدولار

بموجب

التعميم

هنية: الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع استرداد أسراه مطلقا إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-22

نصار للـLBCI: عملنا على إدخال لبنان في المنظمة العالمية للسياحة وقد يكون له في القريب مكانة في المجلس التنفيذيّ

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-09

غارة اسرائيلية جديدة على الغندورية والمعلومات لا تشير حتى الآن الى وقوع اصابات

LBCI
خبر عاجل
2024-01-08

معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم

LBCI
منوعات
2024-01-05

حل سحري يعيد المناشف جديدة... إليكم المكوّن البسيط لتنفيذ هذه الحيلة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-01-09

هنية: الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع استرداد أسراه مطلقا إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونه

LBCI
خبر عاجل
2024-01-09

استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان

LBCI
خبر عاجل
2024-01-08

رئيس مطار بيروت فادي الحسن: الشاشات عادت للعمل بشكل طبيعي أما جرارات الحقائب فنعمل على اعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي وحاليا يُشغّل التفتيش يدوياً أما السكانر فلم تتأثر

LBCI
خبر عاجل
2024-01-08

الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:27

فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-09

الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله

LBCI
منوعات
06:35

حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-11-06

ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهمة هوكستين الجديدة عنوانها الأول: وقف القتال

LBCI
رياضة
13:37

لبنان يستعد لانطلاق مشواره في كأس آسيا لكرة القدم

LBCI
أخبار دولية
13:31

أنفاق في نيويورك... والفاعل أكثر الحركات اليهودية تطرفًا

LBCI
أخبار دولية
13:30

العلا... حضارة تاريخية وتراث من الثقافة والفن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:31

تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً

LBCI
خبر عاجل
12:19

معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١

LBCI
امن وقضاء
12:42

الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية

LBCI
حال الطقس
00:00

منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله

LBCI
فنّ
03:59

يزبك وهبة يحتفل بعيد ميلاد ابنته الـ 18... ويوجّه لها رسالة مؤثرة (صور)

LBCI
أخبار لبنان
08:18

إعلام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول الإشتراك في منصة Bloomberg... هذا ما جاء فيه

LBCI
فنّ
03:48

نادين نسيب نجيم تكشف سرّ الحوار الّذي دار بينها وبين ويل سميث

LBCI
آخر الأخبار
01:35

استشهاد نابغ القادري بعد استهداف منزله في بلدته كفرشوبا بغارة اسرائيلية ومعلومات عن وقوع جريح على الأقل في الغارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More