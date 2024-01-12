انتهاء مباراة الافتتاح لكأس آسيا لكرة القدم بفوز كبير للمنتخب المضيف قطر على لبنان بنتيجة 3-0

قطر تتقدم على لبنان بنتيجة ١-٠ في الدقيقة ٤٥ ضمن الجولة الاولى للمجموعة الاولى من كأس امم آسيا لكرة القدم

قطر تتقدم على لبنان بنتيجة ١-٠ في الدقيقة ٤٥ ضمن الجولة الاولى للمجموعة الاولى من كأس امم آسيا لكرة القدم

التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور