قوى الأمن: إعادة فتح غالبية الطرق في الصيفي باتجاه الحازمية

قوى الأمن: إعادة فتح غالبية الطرق في الصيفي باتجاه الحازمية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه أعيد فتح الطريق للسير القادم من أمام بيت الكتائب في الصيفي باتجاه الحازمية - أوتوستراد إميل لحود، ومن هذا الأوتوستراد باتجاه الدورة، ومنه أيضًا نحو الطريق البحرية، بالإضافة إلى المسلك المؤدي من الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت ومن ثم الحازمية - أوتوستراد إميل لحود.



في حين لا تزال الطريق المتجهة من الحازمية - أوتوستراد إميل لحود إلى الكرنتينا - سوق السمك، ومن جسر الكرتينا باتجاه الكرنتينا - سوق السمك مقطوعة لحين إنتهاء أعمال التنظيف من قبل بلدية بيروت.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك الطرقات التي لا تزال مقطوعة والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم.