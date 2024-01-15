القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها

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