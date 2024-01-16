الخارجية القطرية: اتفاق بين إسرائيل وحماس لإدخال مساعدات للمدنيين وأدوية للرهائن في غزة

مسؤولون أميركيون لرويترز: الولايات المتحدة نفذت اليوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن

مسؤولون أميركيون لرويترز: الولايات المتحدة نفذت اليوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن

الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية