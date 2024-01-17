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o
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16
o
متن
19
o
كسروان
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o
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o
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o
البقاع
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إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
خبر عاجل
2024-01-17 | 08:33
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إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
رياضة
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