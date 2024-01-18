معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك