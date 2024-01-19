مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط

مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط

وافق مجلس الوزراء في ١٢ كانون الثاني الحالي على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy. لكن المجلس، وبناءً على طلب وزارة الطاقة، أدرج في القرار شروطًا مالية وتقنية، متمنيًا أن يلتزم الكونسورتيوم بها، وهي تتعلق بزيادة حصة لبنان المالية إضافة إلى المسوحات الزلزالية في البلوك رقم ٨ وخفض المهل الزمنية للإستطلاع والحفر في البلوكين المذكورين.



ويدرس القرار من قبل الكونسورتيوم الذي يفترض أن يتخذ بدوره قرارًا بالنسبة للشروط اللبنانية والتوقيع على العقد.