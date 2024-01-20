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الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق

خبر عاجل
2024-01-20 | 05:29
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الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق
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الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق

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