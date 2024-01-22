تعادل النتيجة 1-1 بعد تسجيل طاجيكستان هدفا في مرمى لبنان في الدقيقة 79

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الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ