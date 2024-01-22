الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رويترز نقلا عن إعلام حوثي: هجمات أميركية وبريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وعددا من المحافظات الأخرى

خبر عاجل
2024-01-22 | 16:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
رويترز نقلا عن إعلام حوثي: هجمات أميركية وبريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وعددا من المحافظات الأخرى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
رويترز نقلا عن إعلام حوثي: هجمات أميركية وبريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وعددا من المحافظات الأخرى

خبر عاجل

إعلام

حوثي:

هجمات

أميركية

وبريطانية

استهدفت

العاصمة

اليمنية

صنعاء

وعددا

المحافظات

الأخرى

LBCI التالي
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
الحرس الثوري الإيراني يقول إن عضوًا خامسًا توفي بعد إصابته في غارة إسرائيلية في سوريا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:31

مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم هليكوبتر في كندا

LBCI
أخبار دولية
01:15

لقاء جمع بلينكن برئيس الوزراء اليونانيّ

LBCI
أخبار دولية
01:07

زلزال يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان

LBCI
أخبار دولية
01:04

لقاءات للافروف بنظرائه من إيران وتركيا ولبنان قبل اجتماع مجلس الأمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:10

لبنان يخرج من بطولة كأس آسيا بعد خسارته أمام طاجيكستان 2-1

LBCI
خبر عاجل
12:06

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: القوات البحرية للحركة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن

LBCI
خبر عاجل
11:44

تعادل النتيجة 1-1 بعد تسجيل طاجيكستان هدفا في مرمى لبنان في الدقيقة 79

LBCI
خبر عاجل
11:11

لبنان يتقدم على طاجيكستان 1-0 في بداية الشوط الثاني ضمن المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-01

"متجهون الى عصر الدلو"... ماذا قالت ماغي فرح عما ينتظر مواليد برج الدلو سنة 2024؟ (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-10

الجيش: توقيف مواطنَين لتبادلهما إطلاق النار وفلسطيني لحيازته أسلحة حربية

LBCI
منوعات
2023-11-20

توقيف طالب إيطالي في ألمانيا يُشتبه في قتله حبيبته السابقة

LBCI
أخبار دولية
01:31

مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم هليكوبتر في كندا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

بوحبيب يشارك في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي حول الوضعِ في الشرق الاوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

نجوم من حول العالم …على أرض عربية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مجموعة دار جورج حبيقة للخياطة الراقية لربيع ٢٠٢٤ تختصر ثقافة العالم العربي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

‏‏بقايا زجاج إنفجار 4 آب ترافق ملكة جمال لبنان إلى مسابقة Miss World

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الصرخات إرتفعت داخل الكنيست اليوم: "لن نترككم تجلسون هنا وهم يموتون هناك"

LBCI
أخبار دولية
13:33

اسرائيل تقترح بناء جزيرة للفلسطينيين... والرد الفلسطيني لم يتأخر

LBCI
أخبار دولية
13:29

غالانت: حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار فإسرائيل لن تفعل ذلك حتى تضمن عودة سكان الشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

سفراء الخماسية يتحركون في لبنان على خلفية الخيار الثالث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إضراب يليه إضراب وأزمة تليها أزمة... المستوى التعليمي في لبنان يتراجع ولا من يتحرك!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:38

اجتماع الخماسية: توجه لحسم الخيار الثالث

LBCI
خبر عاجل
05:07

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ

LBCI
أخبار لبنان
05:54

نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية

LBCI
اقتصاد
12:54

اجتماع طارئ بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان غدا

LBCI
اقتصاد
12:04

هكذا علّقت مصادر مصرفية على ما يتردد لجهة دفع ١٥٠ دولارا للمستفيدين من التعميم ١٥١

LBCI
خبر عاجل
10:43

توقيع الإتفاق بين إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة الأساتذة في المدارس الخاصة برعاية وزارة التربية وبالتالي لا إضراب غدًا في المدارس الخاصة

LBCI
موضة وجمال
10:18

جلسة تصوير "فاضحة"... كيم كارداشيان تروّج لملابسها الداخلية الجديدة (صور)

LBCI
منوعات
06:01

رجل عربي يقتل زوجته وبناته في شيكاغو!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More