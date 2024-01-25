هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي

علمت الـLBCI أن مشهدية اجتماع سفراء الدول الخمس اليوم عكست صلابة الموقف المشترك لهذه الدول والجهود المشتركة المبذولة لحل الملف الرئاسي.



وبحسب معلومات الـLBCI، فإن من بين أبرز النقاط التي وردت في نقاشات اليوم هو التأكيد على أن دور "الخماسية" لا يحل بأي شكل من الأشكال مكان إرادة اللبنانيين التي تنعكس في مجلس النواب. كذلك، كان تأكيد على التقارب في الموقف بين "الخماسية" ورئيس مجلس النواب لناحية الفصل بين الملف الرئاسي والتطورات في غزة والمنطقة.



يذكر أن سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، كان قد استقبل اليوم في دارته في اليرزة، سفراء اللجنة الخماسية: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والمصري علاء موسى.