القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"

بعد أن تقدمت الدولة اللبنانية/وزارة الداخلية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، بدعوى عجلة طلبت بموجبها وقف برنامج "مرحبا دولة"، إحتجاجًا على ما وصفته إستباحة البرنامج للحرم الأخلاقية المناقبية، نتيجة الإساءة التي يقوم بها تجاه الدولة ومؤسساتها كما جاء في الإدعاء، أصدرت القاضية كارلا شواح قرارا بردّ الاستدعاء وحفظ الرسوم والنفقات كافة.



وفي ما يلي نصّ القرار كاملاً: