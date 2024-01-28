بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا

مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول

مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول

مصادر أمنية تنفي للـLBCI حدوث اي حريق او انفجارات في المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة