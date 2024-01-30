التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

كتائب حزب الله - العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية

كتائب حزب الله - العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية

بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا