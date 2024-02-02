حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤

علمت الـLBCI أن حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤ بعد صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.