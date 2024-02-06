البيت الأبيض: الولايات المتحدة تلقت ردا إيجابيا من السعودية وإسرائيل ترغب في مواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات

الجميّل لـ "عشرين 30": مستعدون للجلوس على الطاولة مع حزب الله والنقاش في كل الامور ضمن المؤسسات في حال كان قرار حزب الله أن يكون تحت سقف الدستور والدولة وان يقبل بالمساواة

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