قطر تتقدم على الأردن ١-٠ بالدقيقة ٢٢ من ضربة جزاء في نهائي كأس آسيا لكرة القدم

مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ٤٥٠ الف ليرة

مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ٤٥٠ الف ليرة

انباء تتحدث عن أن أحد المستهدفين في النبطية يدعى عباس الدبس