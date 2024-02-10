قطر تعزز تقدمها على الأردن ٣-١ في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع من ضربة جزاء ثالثة في نهائي كاس اسيا لكرة القدم

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