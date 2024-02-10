قطر تتوج بطلة لكأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخها بعد فوزها على الأردن ٣-١ في المباراة النهائية في الدوحة

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