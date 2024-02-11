الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد
خبر عاجل
2024-02-11 | 04:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد
أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان عن آلية إستقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها ببياناتها السابقة بالإضافة إلى توفير خدمات جديدة، ومنها:
• إعادة مركبة سياحية عمومية إلى السير
• نقل ملكية مركبة سياحية عمومية
وذلك وفقًا لما يلي:
أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:
• أيام الثلاثاء الواقع فيهم 13- 20-27 شباط 2024 و5-12– 19–26 آذار 2024
• أيام الأربعاء الواقع فيهم 21–28 شباط 2024 و6–13-20-27 آذار 2024
وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة علمًا أن المنصة مفتوحة لحجز المواعيد.
• أيام الخميس تخصص للمواطنين أصحاب العلاقة على أن يحضروا بالذات أو بموجب وكلاء عنهم من أقربائهم حتى الدرجة الثانية بموجب وكالة منظمة وفق الأصول، وذلك وفقا لما يلي:
- في 15 شباط و7 و28 آذار 2024 للسيارات–الدراجات الجديدة/رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها: بـ0/1/3/2
- في 22 شباط و14 آذار 2024 للسيارات–الدراجات الجديدة/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها : بـ4/6/5
- في 29 شباط و21 آذار 2024 للسيارات–الدراجات الجديدة/رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها : بـ7/8/9
ب- أما في باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل في التواريخ المذكورة سابقًا وفقًا لما يلي:
• أيام الثلاثاء للسيارات/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها : بـ0/1/3/2
• أيّام الاربعاء للسيارات/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها: بـ4/6/5
• أيام الخميس للسيارات/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها :بـ7/8/9
كما ذكرت المصلحة المواطنين بإمكانية الإطلاع على الخدمات التي تقدمها حاليًا على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements
وعلى المستندات المطلوب إحضارها وفق نوع الخدمة المنوي إنجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info
علمًا أن المصلحة ستقوم بالإعلان عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بها.
أخبار لبنان
خبر عاجل
إدارة
السير
جديدة
لاستقبال
المواطنين
المنصة
المواعيد
قطر تتوج بطلة لكأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخها بعد فوزها على الأردن ٣-١ في المباراة النهائية في الدوحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-01-23
هيئة ادارة السير تعلن آلية جديدة لانجاز المعاملات
أخبار لبنان
2024-01-23
هيئة ادارة السير تعلن آلية جديدة لانجاز المعاملات
0
أخبار لبنان
2023-12-17
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
أخبار لبنان
2023-12-17
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
0
أخبار لبنان
2023-11-25
هيئة ادارة السير تستقبل المواطنين كالمعتاد وتعلن إنجاز معاملات جديدة وتستكمل خدماتها القائمة
أخبار لبنان
2023-11-25
هيئة ادارة السير تستقبل المواطنين كالمعتاد وتعلن إنجاز معاملات جديدة وتستكمل خدماتها القائمة
0
أمن وقضاء
2024-01-27
هيئة ادارة السير تعلن خدمات جديدة للاسبوعين المقبلين
أمن وقضاء
2024-01-27
هيئة ادارة السير تعلن خدمات جديدة للاسبوعين المقبلين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-02-10
قطر تتوج بطلة لكأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخها بعد فوزها على الأردن ٣-١ في المباراة النهائية في الدوحة
خبر عاجل
2024-02-10
قطر تتوج بطلة لكأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخها بعد فوزها على الأردن ٣-١ في المباراة النهائية في الدوحة
0
خبر عاجل
2024-02-10
قطر تعزز تقدمها على الأردن ٣-١ في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع من ضربة جزاء ثالثة في نهائي كاس اسيا لكرة القدم
خبر عاجل
2024-02-10
قطر تعزز تقدمها على الأردن ٣-١ في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع من ضربة جزاء ثالثة في نهائي كاس اسيا لكرة القدم
0
خبر عاجل
2024-02-10
قطر تعود لتتقدم على الأردن ٢-١ في الدقيقة ٧٣ من ضربة جزاء ثانية في نهائي كأس آسيا لكرة القدم
خبر عاجل
2024-02-10
قطر تعود لتتقدم على الأردن ٢-١ في الدقيقة ٧٣ من ضربة جزاء ثانية في نهائي كأس آسيا لكرة القدم
0
خبر عاجل
2024-02-10
الأردن تعادل النتيجة مع قطر ١-١ بالدقيقة ٦٧ في نهائي كأس آسيا لكرة القدم
خبر عاجل
2024-02-10
الأردن تعادل النتيجة مع قطر ١-١ بالدقيقة ٦٧ في نهائي كأس آسيا لكرة القدم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
13:52
إلى محبّي الخبز خبر سار... فوائد صحية عدة لهذا النوع من الخبز: إليكم التفاصيل! (فيديو)
صحة وتغذية
13:52
إلى محبّي الخبز خبر سار... فوائد صحية عدة لهذا النوع من الخبز: إليكم التفاصيل! (فيديو)
0
موضة وجمال
12:29
البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!
موضة وجمال
12:29
البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!
0
أخبار دولية
05:17
تلفزيون الأقصى: أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على رفح يعني "نسف مفاوضات التبادل"
أخبار دولية
05:17
تلفزيون الأقصى: أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على رفح يعني "نسف مفاوضات التبادل"
0
أخبار لبنان
06:37
الإتحاد العمّاليّ العام: للقيام بدراسة موضوعية لأوضاع البلديات واتحادات البلديات
أخبار لبنان
06:37
الإتحاد العمّاليّ العام: للقيام بدراسة موضوعية لأوضاع البلديات واتحادات البلديات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
0
رياضة
13:32
بعد خسارة المنتخب الاردني في بطولة آسيا لكرة القدم... ماذا قال المدرب الاردني واللاعب السابق عن المباراة؟
رياضة
13:32
بعد خسارة المنتخب الاردني في بطولة آسيا لكرة القدم... ماذا قال المدرب الاردني واللاعب السابق عن المباراة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
انهيار مبنى في صحراء الشويفات كاد يتسبب بكارثة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
انهيار مبنى في صحراء الشويفات كاد يتسبب بكارثة
0
أخبار دولية
13:30
اثيوبيا والحلم القديم الجديد… هل يشعل القرن الافريقي؟
أخبار دولية
13:30
اثيوبيا والحلم القديم الجديد… هل يشعل القرن الافريقي؟
0
أخبار دولية
13:29
اسرائيل وحماس في مناورة جديدة حول صفقة الاسرى
أخبار دولية
13:29
اسرائيل وحماس في مناورة جديدة حول صفقة الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بغداد تريد واشنطن خارجها.. فهل تنجح المفاوضات ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بغداد تريد واشنطن خارجها.. فهل تنجح المفاوضات ؟
0
رياضة
13:28
قطر تفوز بكأس آسيا لكرة القدم..فكيف بدت الأجواء الاحتفالية؟
رياضة
13:28
قطر تفوز بكأس آسيا لكرة القدم..فكيف بدت الأجواء الاحتفالية؟
0
أخبار دولية
13:26
عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات الباكستانية من خلف القضبان… وجهات دولية تطالب التحقيق بالنتائج
أخبار دولية
13:26
عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات الباكستانية من خلف القضبان… وجهات دولية تطالب التحقيق بالنتائج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
يحيى جابر وثلاث مسرحيات كوميدية مستوحاة من المجتمع اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:16
يحيى جابر وثلاث مسرحيات كوميدية مستوحاة من المجتمع اللبناني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:07
هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد
خبر عاجل
04:07
هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد
2
حال الطقس
02:00
منخفضات جوية بانتظارنا...
حال الطقس
02:00
منخفضات جوية بانتظارنا...
3
آخر الأخبار
02:34
سقوط مبنى من ٥ طوابق في صحراء الشويفات وفرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية عملت على إخلائه
آخر الأخبار
02:34
سقوط مبنى من ٥ طوابق في صحراء الشويفات وفرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية عملت على إخلائه
4
منوعات
05:34
ما فعله عمها بها منذ أن كانت في السابعة من العمر صادم... وما علاقة بطاقات عيد الحب؟
منوعات
05:34
ما فعله عمها بها منذ أن كانت في السابعة من العمر صادم... وما علاقة بطاقات عيد الحب؟
5
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
6
تقارير نشرة الاخبار
07:50
أهالي الشويفات استفاقوا على سقوط مبنى مؤلف من 5 طوابق... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:50
أهالي الشويفات استفاقوا على سقوط مبنى مؤلف من 5 طوابق... هذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
04:22
خطفوه وعائلته ثم قاموا بتعذيبهم وابتزاز ذويه في الخارج... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
أمن وقضاء
04:22
خطفوه وعائلته ثم قاموا بتعذيبهم وابتزاز ذويه في الخارج... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
8
منوعات
12:44
بعد زواج دام 30 سنة... امرأة تكشف سرًّا صادمًا يرتبط بزوجها!
منوعات
12:44
بعد زواج دام 30 سنة... امرأة تكشف سرًّا صادمًا يرتبط بزوجها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More