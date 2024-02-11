هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان عن آلية إستقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها ببياناتها السابقة بالإضافة إلى توفير خدمات جديدة، ومنها:

• إعادة مركبة سياحية عمومية إلى السير

• نقل ملكية مركبة سياحية عمومية



وذلك وفقًا لما يلي:



أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

• أيام الثلاثاء الواقع فيهم 13- 20-27 شباط 2024 و5-12– 19–26 آذار 2024



• أيام الأربعاء الواقع فيهم 21–28 شباط 2024 و6–13-20-27 آذار 2024



وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة علمًا أن المنصة مفتوحة لحجز المواعيد.



• أيام الخميس تخصص للمواطنين أصحاب العلاقة على أن يحضروا بالذات أو بموجب وكلاء عنهم من أقربائهم حتى الدرجة الثانية بموجب وكالة منظمة وفق الأصول، وذلك وفقا لما يلي:



- في 15 شباط و7 و28 آذار 2024 للسيارات–الدراجات الجديدة/رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها: بـ0/1/3/2



- في 22 شباط و14 آذار 2024 للسيارات–الدراجات الجديدة/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها : بـ4/6/5



- في 29 شباط و21 آذار 2024 للسيارات–الدراجات الجديدة/رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها : بـ7/8/9



ب- أما في باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل في التواريخ المذكورة سابقًا وفقًا لما يلي:



• أيام الثلاثاء للسيارات/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها : بـ0/1/3/2



• أيّام الاربعاء للسيارات/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها: بـ4/6/5



• أيام الخميس للسيارات/رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها/تسلسلها :بـ7/8/9



كما ذكرت المصلحة المواطنين بإمكانية الإطلاع على الخدمات التي تقدمها حاليًا على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements



وعلى المستندات المطلوب إحضارها وفق نوع الخدمة المنوي إنجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info



علمًا أن المصلحة ستقوم بالإعلان عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بها.