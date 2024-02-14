التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات محلة أنفاق المطار باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن

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