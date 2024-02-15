التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ

دخل التعميم ١٦٦ الذي تستفيد بموجبه شريحة من المودعين بـ ١٥٠ دولار شهريا حيز التنفيذ، وأصبح بإمكان المودعين المعنيين التقدم بطلباتهم في المصارف.

وكان مصرف لبنان قد أرسل إلى المصارف الآلية التطبيقية كما أرسل النموذج الذي يفترض أن يعتمد من أجل رفع السرية المصرفية عن الحساب المتعلق بهذا التعميم.

وقالت مصادر في مصرف لبنان إن "المودع الذي يتقدم بطلب للاستفادة من هذا التعميم، ويحصل على الموافقة، تبدأ استفادته من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ الموافقة."