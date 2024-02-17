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توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...
خبر عاجل
2024-02-17 | 04:04
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توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...
أفادت معلومات للـLBCI بأن توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠، باعتبار أن توتال الفرنسية هي المشغل وهي التي تمثل شركاءها في الكونسورتيوم وهما Eni الإيطالية وQatar Energy.
وكانت مهلة التوقيع التي حددها مجلس الوزراء قد انقضت يوم أمس، وبالتالي، وبحسب مصادر مطلعة، فقرار مجلس الوزراء بتلزيم هذين البلوكين يكوم قد سقط إلا إذا قرر مجلس الوزراء، بناءً على إقتراح من وزارة الطاقة، تمديد المهلة لتوتال.
وفي حال عدم التمديد، يعاد إدراج البلوكين ٨ و١٠ في دورة التراخيص الثالثة.
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البلوكين
و١٠...
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