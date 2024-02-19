المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم شن عملية عسكرية على رفح واي عملية يجب ان تأخذ بالاعتبار وجود مليون مدني هناك

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