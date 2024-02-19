المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل ونضغط لاحترام الخط الازرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك